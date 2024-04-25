В Севастополе летние площадки кафе снова освободили от аренды

Город
25-04-2024
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Правительство Севастополя приняло решение снова об освобождении владельцев кафе от платы за аренду открытых кафе на территории города. 

«Давайте, пока мы будем считать, как определять плату (за аренду летних площадок-ред.), просто освободим наших предпринимателей от этого, пусть это будет такая же мера поддержки, как и в прошлом году с учетом определенного ограничения турпотока, который мы наблюдаем», — предложил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что акт будет принят на следующей неделе, а также выразил надежду, что в следующем году ситуация уже улучшиться.

Ольга Сурикова

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