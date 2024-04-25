В Севастополе летние площадки кафе снова освободили от аренды

Правительство Севастополя приняло решение снова об освобождении владельцев кафе от платы за аренду открытых кафе на территории города.

«Давайте, пока мы будем считать, как определять плату (за аренду летних площадок-ред.), просто освободим наших предпринимателей от этого, пусть это будет такая же мера поддержки, как и в прошлом году с учетом определенного ограничения турпотока, который мы наблюдаем», — предложил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что акт будет принят на следующей неделе, а также выразил надежду, что в следующем году ситуация уже улучшиться.

Ольга Сурикова