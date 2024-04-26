В Севастополе уже 10 участников СВО заявили о своем желании участвовать в выборах в Заксобрание 

Пока что они примут участие в предварительном голосовании «Единой России». А по его итогам выбранные кандидаты будут баллотироваться в Закс.

Как отметил в ходе прямого эфира на «СТВ» губернатор Севастополя Михаил Развожаев, он рад, что был услышан призыв президента привлекать участников СВО по окончании службы на разные уровни управления городом и страной.

«В этом плане Севастополь город особый, и у нас здесь огромное количество участников СВО. Поэтому их интересы тоже должны быть представлены в Законодательном собрании города. И севастопольцы свое мнение тоже выразят», — подчеркнул глава города.

Сейчас, добавил он, в городе уже около 4 тысяч человек принимают участие в СВО и, по мнению главы города, это количество будет только увеличиваться, поэтому у военных будет большая поддержка среди севастопольцев.

«В предварительном голосовании принимает участие Герой России, майор Роман Кулаков, депутат от Балаклавы Павел Харламов, который недавно отправился на СВО, есть кто служил в морской пехоте, других подразделениях», — рассказал губернатор о некоторых участниках праймериз.

Ольга Сурикова