Как Бахчисарайский парк миниатюр подготовился к весенне-летнему сезону

Альпака со стрижкой из Интернета, песни гиббонов, счастливая бегемот Фрида и качающий пресс морж — это список всего некоторых сюрпризов, которые приготовили для гостей Бахчисарайского парка миниатюр.

Сезон в парке открыли стрижкой стада альпака. Модные стрижки, как рассказал директор парка Виктор Жиленко, предложили юные посетители в интернете. Теперь преобразившиеся альпаки щеголяют перед посетителями.

Но не только новые образы этих милых родственников верблюжат удивляли на «открытии сезона». Добродушная бегемотиха Фрида вышла в свой летний вальер и показала всем свой аппетит. Посетителям рассказали, что на уме у счастливого бегемота. В летний вольер в буквальном смысле залетели гиббоны и удивили всех своими песнями. Их, оказывается, слышно на несколько километров. Ну и настроил всех на летний сезон ученый морж, который не стеснялся перед удивленными зрителями качать пресс, играть на духовом инструменте, исполнять сложные пируэты и слать всем воздушные поцелуи.