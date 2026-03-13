ПСБ рассказал, как защитить жилье от повреждений БПЛА

ПСБ запустил в Севастополе комплексное страхование жилья «Моя территория». Полис позволяет компенсировать расходы в случае повреждения имущества, в том числе – обломками БПЛА. Действие страхового полиса распространяется на дома и квартиры, их внутреннюю и внешнюю отделку, инженерное оборудование, а также на гражданскую ответственность перед соседями, если их имуществу причинен ущерб по вине владельца застрахованного объекта. Услуги предоставляет «ПСБ Страхование», входящее в группу ПСБ.
Программа «Моя территория» включает широкий перечень страховых рисков:
- пожар, взрыв газа, повреждение водой, перебои электроэнергии;
- стихийные бедствия: ураган, землетрясение, оползень и другие.
- падение деревьев и летающих объектов, в том числе БПЛА и их фрагменты, наезд транспортных средств;
- противоправные действия: кража со взломом, вандализм
- и ряд других.
В стоимость полиса также входят дополнительные услуги: уборка территории и помощь по дому, вызванные страховым событием, юридические консультации экспертов и сервис «Мастер онлайн» – видеоконсультации специалистов по различным хозяйственным вопросам.
Максимальная сумма страхового возмещения зависит от выбранной программы страхования и может достигать 3,6 млн руб.
При наступлении страхового случая клиенту необходимо обратиться в «ПСБ Страхование», со всей необходимой документацией. Выплата производится в течение 10 дней с момента получения полного пакета документов (при условии признания случая страховым).
Полис «Моя территория» можно оформить для себя или приобрести в подарок в любом офисе ПСБ в Севастополе. Активировать его необходимо в течение 90 дней с момента покупки – страховая защита начинает действовать на 15-й календарный день после активации.
