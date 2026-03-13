Илья Журавлев: «Сильная страна начинается с уверенных в будущем молодых людей»м

По его словам, студенческие годы — особый период жизни, когда формируются устойчивые профессиональные интересы и жизненные ориентиры, но еще и создаются будущие семьи.

«Университетская среда во все времена была пространством идей, общения, дружбы, и нередко именно здесь люди встречают тех, с кем затем строят совместную жизнь. Поэтому, говоря о демографии и будущем страны, невозможно обойти вниманием студенческое сообщество.

Связь между демографией и экономическим развитием государства очевидна. Человеческий капитал остаётся главным ресурсом любой экономики. Новые специалисты, инженеры, врачи, преподаватели, предприниматели — это те люди, которые формируют производственный, интеллектуальный и научный потенциал страны. За каждым специалистом стоит семья, условия для её создания и уверенность в том, что государство поддерживает молодые поколения», — говорит Илья Журавлев.

Сегодня всё чаще поднимается вопрос о поддержке молодых семей ещё на этапе студенчества. Это важная точка роста демографической политики. Многие студенты уже задумываются о будущем, о семье, о детях, однако сталкиваются с объективными трудностями — жильё, стабильный доход, возможность совмещать учёбу, работу и семейную жизнь.

«Если обратиться к воспоминаниям о студенческой жизни нашего поколения, можно увидеть интересный опыт. Раньше, во многих вузах, в том числе и в Севастополе , существовали целые общежития или отдельные корпуса, предназначенные для семейных студентов. Молодые супруги могли продолжать учёбу, поддерживать друг друга и одновременно строить свою жизнь. Такая практика формировала атмосферу ответственности и взаимопомощи, а университет становился не только образовательным пространством, но и частью жизненного пути молодой семьи. Хочу отметить, что сегодня подобные подходы вновь приобретают актуальность. Поддержка молодых семей, включая студенческие, становится важным элементом общероссийской демографической политики», — продолжил политик.

ЛДПР последовательно поднимает вопросы расширения мер поддержки молодых семей, развития доступного жилья, создания дополнительных возможностей для совмещения учёбы, работы и воспитания детей. Партия выступает за усиление программ поддержки студенческих семей, развитие социальной инфраструктуры при вузах, а также за меры, которые позволят молодым родителям чувствовать большую уверенность в период получения образования.

Отдельное внимание уделяется поддержке студенток, которые решаются на рождение ребёнка во время обучения.

Инициатива ЛДПР, озвученая председателем партии Леонидом Слуцким, предполагает сохранение стипендии для студенток, находящихся в академическом отпуске по уходу за ребёнком. Такое решение позволяет молодой маме уделить время семье и при этом сохранить связь с образовательным процессом.

Подобная мера одновременно поддерживает молодые семьи и укрепляет кадровый потенциал страны. Возможность вернуться к учёбе после рождения ребёнка и продолжить профессиональный путь, который становится важным условием для гармоничного развития как семьи, так и общества.

Подобные инициативы рассматриваются как вклад в долгосрочное развитие страны. Когда государство поддерживает молодых людей на этапе становления, оно инвестирует в будущее экономики. Через несколько лет сегодняшние студенты станут специалистами, руководителями предприятий, исследователями, преподавателями — теми, кто будет формировать экономическую и интеллектуальную основу государства.

«Поэтому все инициативы о факторе развития демографии неизбежно приводит нас к университетским аудиториям. Именно здесь формируется поколение, которое будет определять облик страны в ближайшие десятилетия. Поддержка студенческих семей, внимание к их потребностям и создание условий для гармоничного сочетания образования, профессионального роста и семейной жизни становятся важным шагом к укреплению демографического климата и развитию экономического потенциала России», — уверен Илья Журавлев.

В конечном счёте речь идёт о простом, но важном принципе: сильная страна начинается с уверенных в будущем молодых людей. А значит, забота о студенческой среде — это забота о будущем семей, о демографии и о развитии государства в целом.