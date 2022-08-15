ПСБ провел в Севастополе IT-конференцию PSB Tech Talks

В Севастополе прошла IT-конференция PSB Tech Talks, которую организовал недавно вышедший в регион Промсвязьбанк (ПСБ). Корреспондент «Севкора» посетил это важное для IT-сообщества полуострова мероприятие.

На PSB Tech Talks эксперты банка поделились своими опытом и кейсами в области финтеха и пояснили, почему мероприятие прошло именно в Севастополе.

«ПСБ быстро движется по пути импортозамещения – запускаются новые проекты, требующие привлечения квалифицированных специалистов. Крым для нас новый перспективный регион как с точки зрения развития ИТ-направления в банке, так и для пополнения кадрового резерва ИТ-специалистов. Поэтому конференция PSB TECH TALKS – это в том числе и знакомство с местным ИТ-сообществом. Уже сегодня мы готовы предложить в Севастополе и республике Крым много вакансий по различным направлениям: Java, PHP, frontend-разработчики, архитектора, тестировщики», — рассказал руководитель блока информационных технологий ПСБ Никита Шамрай.

В конференц-зале, наполненном людьми, наш корреспондент пообщался с руководителем проектов и аgile-коучем ПСБ Анатолием Кукаевым.

«В ПСБ выстроена надежная, мощная и безопасная ИТ-инфраструктура, за которой стоит большая команда. Мы накопили колоссальную экспертизу, которой мы готовы делиться, поэтому ПСБ регулярно проводит конференции и митапы, в том числе и открытые», – отметил Кукаев.

Он также рассказал, что IT-подразделение банка имеет большой опыт работы в сфере финансовых технологий, которым эксперты ПСБ делятся с другими представителями этой отрасли в России. Вместе с тем немаловажной целью PSB Tech Talks в Севастополе, по его словам, является и поиск сотрудников для банка.

«И, конечно, мы всегда готовы принять в нашу команду профессионалов, которым интересно участвовать в создании продуктов для миллионов пользователей. Уже сегодня в 5 регионах России открыто большое количество вакансий банка по направлению информационных технологий. Возможно, кто-то из участников сегодняшней конференции в следующем году выступит на аналогичном мероприятии уже в качестве сотрудника ПСБ», — подчеркнул Кукаев.

Как заявляют организаторы, в конференции приняли участие более 100 IT-специалистов со всего Крыма, по ощущениям в зале их собралось больше. В ходе общения со спикерами и коучами ПСБ крымские айтишники узнали о взаимодействии frontend-приложения с файловым микросервисом, познакомились с основами информационной безопасности разработки web-приложений и получили опыт создания самоорганизующейся команды из группы профессионалов.

Еще одной важной активностью на мероприятии стало посещение участниками крупнейшего в Севастополе технопарка «ИТ-Крым», основатель которого Дмитрий Гачко поделился с нашим корреспондентом своими впечатлениями о конференции.

Он отметил, что развитие финтеха в России сейчас очень востребовано, а севастопольский технопарк, предоставляющий полный спектр услуг для работы высокотехнологичного бизнеса, будет рад работать с ПСБ.

«Прямо сейчас ИТ-отрасль России переживает изменения, с которыми не сталкивалась никогда ранее. Возникают новые задачи и вызовы. Нам вместе предстоит найти пути и возможности для трансформации всей сферы, поэтому так важно делиться своей экспертизой и опытом. Такие мероприятия, как PSB TECH TALKS — очень своевременная и актуальная практика. Создавая технопарк ИТ-Крым, мы готовили инфраструктуру для развития ИТ в Севастополе и сейчас убеждаемся в том, что приняли верное решение и готовы принимать ИТ-команды в Крыму», — отметил основатель технопарка ИТ-Крым Дмитрий Гачко», — сообщил Гачко.

Проведя целый день на мероприятии, сложилось впечатление, что оно прошло в непринуждённой обстановке. Участники активно взаимодействовали с представителями ПСБ, было видно, что они говорят на одном языке, который не всегда понятен обычному человеку.

Примерно такую же оценку конференции дал эксперт и амбассадор всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Андрей Неукрытый, с которым мы также пообщались в зале.

«Здесь мы получили интересные кейсы, которые уже реализованы, и специалисты, которые тут присутствуют, дают коммуникацию, обмен опытом и знаниями, которые позволят расти», — подытожил Неукрытый.

Завершилась «PSB Tech Talks» дружеской афтерпати, где участники и представители ПСБ активно делились мнениями о прошедшем мероприятии.

В завершение деловой части конференции прошла экскурсия в технопарк «ИТ–Крым».