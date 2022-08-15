Узбекистанец пытался изнасиловать женщину, угрожая ее ребенку ножом

Гастарбайтер из Узбекистана пытался изнасиловать туристку, угрожай ей и ее ребенку ножом.

История произошла в одном из садовых товариществ города. Житель Узбекистана 1984 года рождения работал там на стройке.

По версии следствия, мужчина в июне этого года выполнял строительные работы в домовладении на территории садового товарищества. В вечернее время он помог припарковать автомобиль ранее незнакомой ему 28-летней женщине, которая проживала в расположенном поблизости гостевом доме со своим сыном, подругой и ее ребенком.

Той же ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он через незапертую входную дверь проник в комнату, где спала женщина. Угрожая ей и спящему рядом с ней малолетнему сыну ножом, злоумышленник попытался изнасиловать ее. Однако на соседней кровати проснулась ее подруга и сообщила, что вызвала полицию, в связи с чем мужчина был вынужден уйти.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Он заключен под стражу.

Расследование проведено следственным отделом по Нахимовскому району Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения, по существу.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба прокуратуры