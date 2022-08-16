В Джанкойском районе прогремели взрывы на гражданском и военном объектах

Сегодня утром, 16 августа, жители сел Азовское и Майское Джанкойского района проснулись от взрывов.

Позже начали появляться многочисленные видео с пожаром на электростанции в Майском и взрывов боеприпасов на складе в районе Азовского. Позже в Азовское вместе со спасателями и спецслужбами прибыл глава Крыма Сергей Аксенов.

«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы», — заявил он, добавив, что сейчас в Азовском вокруг склада оцеплена 5-и километровая зона.

Минобороны России сообщило, что утром в районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. Серьёзно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются.

Также Минэнерго Крыма сообщило, что пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое локализован.

Напомним, 9 августа в сети появились кадры взрывов на военном аэродроме, расположенном в селе Новофедоровка, Сакского района.

Позже в Минобороны сообщили, что в взрывы в Новофедоровке возникли из-за пожара.

Дмитрий Островский