ПСБ провел в Севастополе форум по финграмотности для воссоединенных регионов

ПСБ совместно с Минфином России и Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова провел в Севастополе форум «Финансовая грамотность на новых территориях».

ПСБ рассказал о системной работе по финансовому просвещению, которую банк проводит совместно с министерством и университетом в Донбассе и Новороссии. Она охватывает несколько направлений: формирование у граждан базовых финансовых навыков, повышение цифровой грамотности, внедрение прикладных решений, которые упрощают доступ к финансовым услугам и их интеграцию в повседневную жизнь. При этом банк использует различные форматы коммуникации, ориентируясь на возраст, социальный статус и информационные потребности аудитории.

Для школьников проводится тематическая игра «Время денег. Богатыри», где участники в игровой форме знакомятся с принципами формирования бюджета и ответственного финансового поведения. Для студентов реализуется карьерный трек – лучшие выпускники «Школы финансовой грамотности ПСБ» получают предложения о трудоустройстве. Для взрослого населения работают «Кабинеты финансового здоровья» — совместный проект банка, Минфина России и РЭУ им. Плеханова. Здесь специалисты консультируют по широкому кругу финансовых вопросов — от управления заёмными средствами до накопительных стратегий. Для пенсионеров совместно с Социальным фондом России организованы обучающие семинары по актуальным темам, включая способы оплаты услуг ЖКХ, защиту от мошенничества и безопасное использование финансовых сервисов. С 2023 года банк провел в воссоединенных субъектах более 1 200 просветительских мероприятий, которые посетили свыше 20 000 человек.

«ПСБ выстраивает системную модель повышения финансовой грамотности, ориентированную на разные категории граждан и основанную на сочетании образовательных программ, практических инструментов и цифровых сервисов. Эта работа ведется не только в воссоединенных регионах, но и в нашем городе-герое. Специалисты Севастопольского филиала ПСБ в партнерстве с различными организациями ежегодно реализуют комплекс информационно-просветительских мероприятий. Такая деятельность создает основу для повышения качества жизни людей и способствует социально-экономическому развитию нашего города», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

ПСБ также провел на форуме финансово-деловую игру «Время денег», где участники отработали практические навыки принятия финансовых решений. Кроме того, на тематическом интенсиве эксперты-практики рассказали о первых шагах при запуске своего дела, а в ходе семинара «Школа финансиста» предприниматели получили полезные советы по развитию и масштабированию бизнеса.

Участниками форума стали руководители профильных министерств и ведомств, регулирующих органов, представители бизнеса и академической среды Севастополя и воссоединенных регионов России.

