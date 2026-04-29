8,5 млн рублей — столько один курьер в Севастополе получил от обманутых пенсионеров 

41-летний житель Новороссийска являлся членом организованной группы, специализировавшейся на хищении денег у пенсионеров.

Он выполнял функцию курьера. Соучастники звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками различных учреждений, организаций и правоохранительных органов. Убеждали пенсионеров передать деньги для «декларирования». Курьер и забирал эти деньги.

С ноября 2024 по январь 2025 года группе удалось обмануть 17 жителей Севастополя и Симферополя в возрасте от 63 до 89 лет. Их доход 8,5 млн рублей.

Нахимовский райсуд Севастополя назначил виновному 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы в течение 2 лет. Также с него будут взыскивать ущерб. Машина и счета его арестованы, сообщили в прокуратуре Севастополя.

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя