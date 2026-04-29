В Севастополе врачи спасли шестилетнего мальчика, проглотившего магнитные шарики

Ребёнок проглотил пять небольших неодимовых шариков: два из них застряли в кишечнике.

«Коварство таких шариков в том, что они, оказавшись в разных петлях кишечника, притягиваются друг к другу, сдавливают стенку, нарушают кровообращение, вызывают омертвение тканей и образование сквозных отверстий (свищей)», — рассказали в правительстве города.

Хирурги Василий Игнатьев и Алексей Ясенев срочно прооперировали мальчика. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Врачи предупреждают, неокубы и магнитные шарики — не игрушка для дошкольников, и в доме с маленьким ребёнком таких предметов лучше не иметь вовсе.

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя