ПСБ предложил бизнесу Крыма и Севастополя специальные условия банковского обслуживания

ПСБ запустил долгосрочную акцию «Бизнес Крым», которая позволяет малому и среднему бизнесу, зарегистрированному в Республике Крым и Севастополе, проводить банковские операции по одним из самых выгодных тарифов в регионе.

В рамках акции для предпринимателей Крыма по программам обслуживания «Оптимум» и «Максимум» действует возможность получать до 10% на остаток по счету, кешбек по корпоративной карте 10% на несколько выбранных категорий, а также снятие наличных в любых банкоматах с комиссией 0,5%. Условия акции позволяют, в том числе, оптимизировать расходы на перевод денежных средств между расчетным счетом предпринимателя и его счетом физического лица, так как ПСБ не применяет комиссию для таких операций. Все обслуживание, начиная с подачи заявки на открытие счета на сайте, происходит в удобном дистанционном формате в мобильном или интернет-банке, при этом клиент всегда может обратиться в одно из отделений ПСБ.

«Предприниматели полуострова, воспользовавшись специальным предложением ПСБ, получают расчетно-кассовое обслуживание на условиях, которые дают возможность не только оптимизировать ежедневные расходы на проведение банковских операций, но и зарабатывать за счет активного движения средств на расчетном счете. Так, только с платежных операций по корпоративным картам наши бизнес-клиенты в Республике Крым могут получить до 120 тыс рублей в год по кешбэку», — сказала Светлана Поздееева, вице-президент, директор департамента массового бизнеса ПСБ.