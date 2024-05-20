Экс-директору севастопольского капстроя суд отменил приговор

Как уже сообщалось, в суд дело поступило 20 февраля 2023 года, чиновнику вменяется ст.159 ч.4 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Уголовное дело против него связывают с деятельностью в керченском бизнесе – то есть периодом до назначения в правительство Севастополя.

Суд изменил преступление с тяжкого на средней тяжести, а самого подсудимого, с учетом всех смягчающих обстоятельств, в том числе «в связи с возмещением в полном объеме до возбуждения уголовного дела причиненного потерпевшим ущерба», приговорил к трем годам лишения свободы условно. Гапицонова освободили в связи с истечением сроков давности.

Решение Керченского городского суда вскоре было обжаловано и передано для рассмотрения уже апелляционной инстанцией.

Верховный суд Крыма, обнаружив «существенные нарушения уголовно-процессуального закона», а также «несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельством уголовного дела», обвинительный приговор было решено отменить, передав дело на новое разбирательство.

Таким образом дело Гапицонова снова вернулось в Керченский городской суд.

Ольга Сурикова