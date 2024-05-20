18 мая в Российской галерее искусств прошла ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев 2024»

18 мая в Российской галерее искусств прошла ежегодная Всероссийская культурная акция «Ночь музеев 2024», посвященная Году семьи.

Для посетителей подготовили экскурсию по выставке «ТРЕТИЙ УДАР». Экспозиция посвящена художественному фильму с одноименным названием, снятым Игорем Савченко в 1948 году. На выставке есть очень интересные экспонаты, которые привёз в Севастополь Музей кино: «Оскар», который был получен нашей страной за документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой», удостоверение Романа Кармена на Нюрнбергский процесс, кинокамера с прикладом. 10 Сталинских ударов — 10 стратегических операций, проведенных в 1944 году. А третий удар — это освобождение Крыма и Севастополя.

В фойе расположилась витрина на тему семейных реликвий с фронтовыми письмами ветеранов и наградами.

Гости акции увидели черно-белый фильм Игоря Савченко «Гармонь» по одноименной поэме Александра Жарова о веселом деревенском гармонисте, которого избирают секретарем комсомольской ячейки.

Выставку можно увидеть до 16 июня 2024 года.

Адрес: г. Севастополь, ул. Портовая, д. 17.

Анна Левина

Фото Анны Корниловой