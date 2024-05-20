В Севастополе педагоги Балаклавы, Инкермана и сел получат повышенную выплату за классное руководство

Сегодня на заседании правительства Севастополя был обсужден порядок предоставления дополнительных выплат педагогам за классное руководство.

Было уточнено, что речь идет о поручение президента увеличить до 10 тысяч рублей выплату классным руководителям в населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек. В Севастополе это коснулось Инкермана и Балаклавы, а также всех сельских поселений.

С 1 марта педагоги уже получали эту доплату, только размер ее составлял 5 тысяч. Сейчас она увеличится вдвое.

«Предусматриваем выплату до 10 тысяч рублей в ряде школ. Это коснется 306 классных руководителей Севастополя», – сообщил и. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос.

Ольга Сурикова

Фото: Анастасия Ильина

