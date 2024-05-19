В следствие ракетной атаки ВСУ в Севастополе повреждены несколько жилых домов

В Севастополе повреждены несколько жилых домов в результате ночной атаки ВСУ, но пострадавших нет, сообщили власти города.

К настоящему времени сотрудники МЧС и Росгвардии обследовали и убрали уже практически все упавшие на территории города осколки и суббоеприпасы для дальнейшего уничтожения.

«Если вы увидели суббоеприпас — не подходите к нему, и обязательно объясните детям, что трогать их категорически нельзя: это опасно для жизни! При обнаружении суббоеприпасов сразу же звоните 112, специалисты оперативно выедут по адресу», — рекомендуют городские власти.

Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба. С Телефонами муниципальных комиссий можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье Севастополь был подвергнут массированной ракетной атаке, снова совершенной киевским режимом.

Местные власти изначально сообщали, что не было разрушений гражданской инфраструктуры.

Воздушная тревога была объявлена над городом и частью Крыма, что привело к закрытию Крымского моста для автомобильного движения.

Украинские вооруженные формирования, вероятно, использовали ракеты типа ATACMS с кассетными боеприпасами, что указывает на опасность для жителей. Кроме того, в момент атаки в море замечен разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США в нейтральных водах, что стало дополнительным элементом в этом событии.

Вслед за Севастополем атака беспилотников произошла в Краснодарском крае, где их целью стал еще один нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.