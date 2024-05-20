Севастополь готовится к пляжному сезону

С 15 июня в городе стартует пляжный сезон. В Севастополе приводят в порядок 27 пляжных территорий: демонтируются поврежденные после шторма конструкции, устанавливаются спасательные вышки, навесы, перголы, раздевалки.

Также проводится анализ морского дна и морской воды. На сегодняшний день в Ушаковой балке в 60 раз превышен показатель вредных веществ в воде. После восстановления температурного режима, сборы воды сделают еще раз.

Операторам пляжей озвучены замечания и поставлен недельный срок на их устранение.

Анна Левина