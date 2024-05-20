Прокуратура Севастополя выявила в детском комплексе следы плесени и нарушения в работе пищевого блока

Прокуратура Севастополя принимает меры по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в работе ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка».

Прокуратура провела проверку по информации, размещенной в соцсети, с жалобами на санитарно-эпидемиологическое состояние в работе комплекса.

Установлено, что в душевой для пациентов педиатрического отделения нарушена целостность плитки, видны следы плесени, поверхности стен в палатах имеют дефекты и повреждения, помещения требуют ремонта.

Кроме того, выявлены нарушения при организации общественного питания на пищеблоке. В частности, не соблюдался температурный режим хранения овощей, отсутствия на некоторых продуктах маркировки даты вскрытия и условий хранения вскрытой упаковки.

Больнице внесено представление, ход и результаты рассмотрения которого находятся на контроле прокуратуры.

Читайте также: Из-за ошибок, повлекших смерть ребенка, севастопольский детский комплекс заплатит 3 млн

Ольга Сурикова