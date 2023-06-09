Полиция Севастополя опровергла обнаружение базы координатора «украинских ударов» по кораблям ЧФ

Пресс-служба полиции Севастополя сегодня опровергла недостоверную информацию, опубликованную в СМИ и в мессенджерах, в которых рассказывалось о якобы розыске координатора украинских ударов по Черноморскому флоту РФ, и обнаружении на его балконе замаскированных камер, направленных на военные корабли.

УМВД России по городу Севастополю сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Замаскированные камеры на самом деле оказались элементами освещения.

Полиция Севастополя призвала представителей СМИ и администраторов сообществ в социальных сетях тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения, за официальными комментариями обращаться в пресс-службу ведомства, а также не допускать публикации информации, не соответствующей действительности.

Ольга Сурикова