От арендатора участка в Инкермане суд требует ликвидировать свалку и вывезти дробильную установку

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась возложения на симферопольскую компанию ООО «Чистый город» — пользователя земельного участка в Инкермане обязанности устранить свалку.

Балаклавский районный суд потребовал освободить земельный участок по ул. Чернореченская, 115, в Инкермане от незаконно размещенных на нем отходов и дробильной установки.

Установлено, что симферопольская компания ООО «Чистый город», которое арендует нежилое строение по указанному адресу, осуществляет деятельность по утилизации отходов. При этом фирма, не имея права пользования прилегающей к строению площадкой, разместило на ней отвалы грунта и иных материалов площадью более 2000 кв.м.

При этом участок частично расположен на территории, близкой к территории «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита».

Кроме того, там же в отсутствие разрешительных документов физическим лицом размещена дробильная установка.

Суд удовлетворил иск прокурора о возложении обязанности на пользователя участка ликвидировать отвалы грунта и вывезти дробильную установку.

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Ольга Сурикова