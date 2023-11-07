ПСБ передал 50 книг в библиотеки Севастополя

Восьмой том научно-исторического проекта «История, рассказанная народом», изданный при поддержке ПСБ, пополнил книгохранилища севастопольских библиотек. Издание посвящено сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны и содержит воспоминания сотрудников банка о судьбах своих родных, участвовавших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.



В книгу объемом 618 страниц вошли 382 истории о боевых подвигах ветеранов. В ней собраны более тысячи фотографий и документов из семейных архивов. Над изданием коллектив ПСБ работал несколько лет.

Первые партии книги уже переданы в Морскую библиотеку и Региональную информационно-библиотечную систему для распространения среди филиалов города Севастополя и близлежащих сел.

«Проект нашел живой отклик среди сотрудников ПСБ. Коллеги посчитали своим долгом увековечить память о родственниках-фронтовиках на страницах печатного издания. В книге представлены реальные, драматичные судьбы участников Великой Отечественной войны. Читая биографии героев, не устаешь удивляться их мужеству и стойкости, с которыми они сражались за свободу Родины. Книга помогает читателю глубже осознать сопричастность каждой семьи к Победе 1945 года и напоминает, что мы — наследники поколения победителей, а значит ответственны за сохранение истинной правды о событиях тех лет», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.



«Издание уникальное и очень нужное. Живая история, представленная на страницах, отражает связь времен и поколений. Воспоминания, фотографии и архивные документы, размещенные в книге – это свидетели той страшной эпохи, когда весь советский народ встал на защиту своей Родины. Книга важна как для историков и исследователей, которые будут работать над темой Великой Отечественной войны, так и для читателей библиотеки», — отметила Анжелика Фесенко, кандидат исторических наук, ученый секретарь Региональной информационно-библиотечной системы г. Севастополя.

«История, рассказанная народом» – многотомный научно-издательский проект, реализуемый с 2015 года. Он стал результатом многолетней работы сотен исследований, которые собирали и обрабатывали архивные материалы из ранее неизвестных или недоступных источников. За годы работы партнерами проекта стали Российское историческое общество, Служба внешней разведки и Музей Победы. Кроме того, к проекту присоединились тысячи людей из разных регионов страны, пожелавших оставить для истории имена своих родственников – участников Великой Отечественной войны.