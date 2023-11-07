Развожаев рассказал, когда снесут «Дом Пляса»

В ближайшие недели может начаться снос гостиничного недостроя на Таврической набережной в Балаклаве, известного больше как «Дом Пляса». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе архитектурного совета, передает корреспондент «Севкора».

«Сейчас все суды выиграны, подготовлен проект демонтажа. В ближайшие недели начнется демонтаж. Мы как раз хотим это сделать в ходе работ по Таврической набережной. Потому что это грязно и технически сложно, мы должны его полностью демонтировать до начала работ по благоустройству Таврической набережной», — рассказал губернатор.

На месте снесенной гостиницы, по его словам, появится «что-то лаконичное».

Напомним, ранее планировалось, что демонтаж недостроя гостиницы в Балаклаве планирует выполнить компания, строящая яхтенную марину.

Ольга Сурикова