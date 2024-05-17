В Минобороны рассказали о подвиге скромного Героя России Ивана Жарского

Иван Жарский — выпускник Михайловской военной артиллерийской академии 2020 года (4 факультет, артиллерийский)

Иван проходит службу в 810 отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота ( Севастополь) в должности командира батареи.

17 июля при штурме села Пятихатки в Запорожской области Жарский из ПТРК «Корнет» поразил две огневые точки врага, что обеспечив продвижение российских штурмовых групп. В дальнейшем он уничтожил атакующую пехоту противника в количестве семи человек.

24 июля в районе села Работино Иван быстро оказал медицинскую помощь раненому боевому товарищу и затем эвакуировал его в безопасное место.

26 июля, возглавляя расчет противотанкового комплекса «Корнет», старший лейтенант Жарский занял заранее подготовленную точку и поразил танк «Леопард 2А6», после чего тот взорвался. Сменив позицию, Иван поразил в упор БМП «Бредли», уничтожив его экипаж. В ходе второй волны наступления противника расчет Жарского уничтожил в бою еще шесть БМП-2. В результате противник отступил.

27 июля гвардейцы продолжили уничтожать вражеские танки и бронемашины. Были подбиты еще один «Леопард», БМП «Бредли» и БМП-1.

Однако на вопрос «За что дали Героя?», скромно ответил: «За любовь к Родине».