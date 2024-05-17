График временного отключения света в Севастополе

График временного отключения потребления электроэнергии на территории города Севастополя, введенный в полном объеме, до окончания аварийно-восстановительных работ:

ул. Лиговская, ул. Казачья

ул. Военных строителей, ул. Рубежная, мыс Херсонес

бухта Казачья, ул. Людмилы Бобковой

ул. Береговая, ул. Инженерная балка, ул. Эскадренная

Инженерная пристань, бухта Куриная

Балка Бермана, ул. 7 км Балаклавского шоссе, ул. Котляревского, ул. Коцюбинскоого, ул. Урожайная, про. Компасный, б. Гидронавтов, ул. Тайфунная, ул. Шукшина, ул. Комдива Ласкина, ул. 10 км Балаклавского шоссе, ул. Новикова, ул. Сапунгорская, ул. Бирюзовая, ул. Изумрудная, ул. Морпортовская, ул. Штурвальная, б. Античный, ул. Археологическая, ул. 5 км Балаклавского шоссе, ул. Виктора Янова, ул. Авиационная, ул. Приморской Армии

с. Флотское, Юхарина балка, ул. Монастырское шоссе

ул. Крепостное шоссе, ул. Сапфирная, ул. Амет-Хана Султана, ул. Согласия, ул. Яхонтовая, ул. Кольцевая, ул. Диагональная

ул. Еловая, ул. Подлесная, ул. Сельская, ул. Камышовое шоссе, ул. Дачная, ул. Пехотная, ул. Продольная, ул. Городское шоссе, ул. Привольная, ул. Степовая, ул. Привольная

ул. Фиолентовское шоссе

ул. Генерала Мельника, пр. Генерала Мельника, ул. Колодкина, пер. Терракотовый, ул. Евгения Реброва, ул. Генерала Рихтера, ул. Почетная, ул. Маршала Кошевого, ул. Петра Рогачева, ул. Генерала Провалова, ул. Генерала Богдановича

п. Дергачи, ул. Радарная

пр-кт Победы

ул. Раенко, Инкерманский завод марочных вин

ул. Вакуленчука, ул. Руднева, ул. Шостака, ул. Репина, ул. Воронежская, ул. Декабристов, ул. Тульская, ул. Ручьевая, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Ерошенко, ул. Древняя

пл. 50 лет СССР, ул. Восточная

ул. Леси Украинки, ул. Сладкова, ул. Ректорская, ул. Учительская, бухта Стрелецкая

ул. 1-й готский проезд, ул. 2-й готский проезд, ул. Готская, ул. Молодых строителей

ул. Адмирала Фадеева

ул. Жасминная, ул. Усадебная, ул. Героев Бреста

ул. Бориса Михайлова, ул. Камышовая, пер. Камышовый, пер. Прибойный, ул. Пролетарская, пер. Рыбный, пер. Сейнерский, ул. Сейнерская, ул. Ставковая, ул. Маршала Крылова, ул. Маршала Блюхера, ул. Правды

ул. Камышовое шоссе, Камышовая бухта

ул. Борисова, ул. Маячная, пр-кт Героев Сталинграда

ул. Колобова, ул. Тараса Шевченко, пр. Колобова, пр. Столетовский

ул. Павла Корчагина

ул. Летчиков, ул. Щитовая, ул. Парковая

пр-кт Античный, ул. Челнокова

ул. Крепостное шоссе

ул. Читинская, ул. Жасминная, ул. Усадебная, ул. Февральская ул. Рыбаков

ул. Александра Маринеско, ул. Александра Косарева,

ул. Летчиков, ул. Александра Маринеско

пр. Готский

ул. Стахановцев, пр. Эдельвейсовый

ул. Хрусталева, ул. Токарева, ул. Куликово поле, ул. Курганная, пр. Токарева, ул. Шабалина, ул. Соловьева

пр-кт Генерала Острякова, ул. Маршала Бирюзова, ул. Николая Музыки

ул. Промышленная, ул. Стахановцев, ул. Индустриальная, ул. 3-й км Балаклавского шоссе

ул. 4-й км Балаклавского шоссе, ул. Стахановцев

ул. Маршала Бирюзова, ул. Николая Саввы,

ул. Николая Музыки, ул. Коробкова, ул. Короленко, ул. Кочубея, ул. Дундича, ул. Федько, ул. Ватутина, ул. Гражданская, ул. Олега Кошевого, ул. Пархоменко, ул. Сергея Лазо, ул. Террасная

ул. Парковая, ул. Адмирала Фадеева

с. Тыловое, с. Орлиное, с. Родниковое, с. Подгорное, с. Павловка

с. Широкое, с. Передовое, с. Ново-Бобровка, с. Россошанка, с. Родниковое

с. Гончарное, с. Резервное

с. Кизиловое, пос. Ласпи, ул. Севастопольская зона ЮБК

п. Октябрь ул. Чернореченская, п. Штурмовое

ул. Героев революции, туп. Штурмовой

ЗАО Софьи Перовской, ул. Весенняя, ул. Аллы Оношко, ул. Вишневая, ул. Кряжева, ул. Некрасова, ул. Переяславская, ул. Тельмана, ул. Мазуренко, ул. Украинская, ул. Александера, ул. Каховская, ул. Волочаевская, ул. Казарского, ул. Чехова, ул. Смоленская, ул. Запорожская, ул. Потемкинцев

Мекензиевы Горы, ул. Энергетиков, ул. Облепиховая, пер. Песчаный, пер. Нарядный, ул. Приветливая, пер. Залесный, пер. Коробейников, ул. Тростниковая, ул. Дорожная, ул. Миндальная, ул. Мищенко, ул. Путейская, ул. Центральная, ул. Грибная

ул. Облепиховая, Голландия, ул. Шубиковая

с. Любимовка, ул. Софьи Перовской, ул. Челюскинцев, ул.

Батарейная, пер. Данковский, туп. Короткий, ул. Южногородская, пер. Пушкарский, пер. Южногородский, ул. Новая, ул. Федоровская, ул. Летчика Авдеева, ул. Летчика Мордина, ул. Летчика Канарева, ул. Летчика Старикова, ул. 1-я линия, ул. Федоровская, про. Хуторской, ул. 2-я линия,

с. Фруктовое

бухта Голландия, ул. Курчатова