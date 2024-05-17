В садах и школах Севастополя после ночной атаки БПЛА объявлен выходной

Сегодня с ночи в Севастополе перебои с электричеством после атаки на город БПЛА.

В правительстве Севастополя сообщили, что специалисты делают все возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции «Севастополь», однако на это потребуется больше времени — по предварительным оценкам, около суток.

Подчеркивается, что пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света. О том, когда и в каких районах города будут отключать электричество, будут информировать коммунальные службы.

В связи со сложившейся ситуацией принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах.

Также сообщается в связи с аварией на электросетях, наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города.

Ольга Сурикова