Женщина и 4-летний ребенок погибли после атаки дрона-камикадзе в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский дрон атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира — ребенок и его родители. В результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте.

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«Не дожидаясь бригады скорой помощи, отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до медицинского учреждения города Белгорода. Ребёнок находился в критическом состоянии. Врачи делали всё возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице», — сообщил губернатор.

Отец ребенка также получил ранения, но от медицинской помощи отказался. Он находится в шоковом состоянии.

Ольга Сурикова

Фото: соцсети Белгорода