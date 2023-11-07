Развожаев о борьбе со свалками: «С таким законодательством мы никогда порядок не наведем»

Борьба со свалками строительного мусора на территории Севастополя обсуждалась сегодня, 7 ноября, в ходе аппаратного совещания у губернатора Михаила Развожаева.

Глава города подчеркнул, что ему продолжают поступать жалобы и сигналы на регулярные вывозы строительного мусора в лес, пополняются его горы в СНТ, в частности на Фиоленте.

Вице-губернатор Евгений Горлов доложил, что сейчас идут суды с одним из организаторов свалки строительного мусора в лесу на Фиоленте. ДГХ намерен взыскать с него 1,5 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что за «такие вещи только жесткие штрафы».

«Нужно сделать цепочку эффективного реагирования и, соответственно, наказывать. Только так можно взять под контроль эту ситуацию. Потому что пока это будет людям выгодно и штраф либо не соответствует заработку, либо вообще никаких санкций, так и будет продолжаться», — отметил Развожаев, добавив, что сейчас процесс поимки и наказания за организацию свалки слишком долгий и сложный.

При этом в заключении обсуждения Горлов заметил, что на данный момент свалок стало меньше по сравнению с полуторогодовалой давностью и «залповых проблем» нет. Этому способствовала, в том числе, установка на грузовые автомобили системы «ГЛОНАСС», которая позволяет отслеживать их передвижение.

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Ольга Сурикова