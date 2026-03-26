Программа мероприятий к Международному дню театра, 27 марта

Всемирный день театра, который отмечается 27 марта. Он объединяет тех, кто создает искусство, и тех, ради кого оно существует. Театр — это диалог. С историей и современностью, со зрителем и обществом. Искусство, которое формирует вкус, сохраняет традиции и заставляет сопереживать.

Учреждения культуры подготовили обширную программу к этому дню.

11:00

Клуб 1 отделения «Золотая Балка», (ул. Междурядная, 1)

ГБУК «Балаклавский Дворец культуры»

Выставка «Балаклава и театр»

Демонстрация информационных стендов с текстовыми и иллюстративными материалами, посвященные театральной истории Балаклавы (экспозиция построена как путешествие во времени — от первых театрализованных действ XVIII века до современных театральных коллективов, работающих в ГБУК «Балаклавский Дворец культуры» сегодня

10:00

Библиотека-филиал № 7 (ул. П. Корчагина, 16)

ГБУК «ЦБС для детей». Беседа

«Театр — особый мир чудес»

Рассказ о зарождении театра, видах театральных представлений, о роде деятельности сотрудников театра. Проведение викторины. Показ кукольного спектакля «Книжное царство – мудрое государство» (дошкольный возраст)

10:20

ЦГДБ им. А.П. Гайдара (ул. Ленина, 76)

Час искусства «И оживают куклы…»

Знакомство с книгами о театре из фонда отдела «Мир детства». Разговор о различиях кукольного и драматического театра.

Игра «Театральная разминка» (историю крупнейшего в мире театра кукол имени С.В. Образцова, различия видов кукол, знакомство с профессиями людей, работающих в театре) (младший школьный возраст).

11:00

ГБУК «Дворец культуры рыбаков» (ул. Корчагина, 1)

Тематическая программа «В гостях у сказки»

Тематическая программа, посвященная Всемирному дню театра, включает: интерактив, театральные миниатюры с участием театральных студий ГБУК «ДКР»

11:00

Библиотека-филиал № 4 (ул. Горпищенко, 44)

ГБУК «ЦБС для детей» Интерактивная программа «Хочу стать актёром»

Знакомство детей с разными видами театров, профессиями театра и правила поведения в зрительном зале. Участие в играх «Бюро находок» и «Изобрази сказочного героя». Участники попробуют озвучить свист ветра, шум деревьев, а в финале инсценируют русскую народную сказку (младший школьный возраст).

11:00 Библиотека-филиал № 6 (ул. Горького, 16)

ГБУК «ЦБС для детей» Театрализованная постановка

«Оживи сказочного героя». Знакомство детей с разными видами театров, профессиями театра. Под руководством библиотекарей участники попробуют себя в роли актеров и вместе поставят мини-спектакль по мотивам русской народной сказки «Теремок» (младший школьный возраст|)

11:00 Библиотека-филиал № 14 (ул. Т. Шевченко, 11)

ГБУК «ЦБС для детей»

Познавательный час «Театры бывают разные»

Знакомство детей с историей возникновения театра; о том, какие бывают театры и театральные профессии.

Показ кукольного спектакля «Колосок на новый лад». (младший школьный возраст|)

11:00

Библиотека-филиал № 15 (пр. Победы, 44Д)

ГБУК «ЦБС для детей»

Познавательная программа «В гостях у театра»

Знакомство детей с историей возникновения театра, о появлении первых театральных представлений, существующих видах театра и профессиях, которые создают спектакли.

Выполнение заданий: передача эмоций и характер персонажей, разыгрывание коротких сценок и угадывание сказочных героев (младший школьный возраст).

12:00

Библиотека-филиал № 9 (Балаклава, ул. Невская, 5)

ГБУК «ЦБС для детей»

Громкое чтение книги Н. Волковой, В. Волкова «Большой-пребольшой»

Знакомство детей с книгой Н. Волковой, В. Волкова, которая рассказывает о историю создания и развития Государственного академического Большого театра России. Участие в викторине, разгадывание словесных головоломок (младший школьный возраст).

12:00

Библиотека-филиал № 13 (ул. Марш. Геловани, 24)

ГБУК «ЦБС для детей»

Поисковая игра «Ключи от театрального королевства»

Участники перемещаясь по станциям, выполняют определенные задания (повторение театральных профессий, изучение профессиональной терминологии, разгадывание ребусов) (младший школьный возраст).

16:00

Клуб с. Первомайское, (ул. Разъездная, 1Б)

Интерактивная викторина «Вся жизнь — театр»

Интерактивная викторина для детей, посвященная театру и известным театральным постановкам

17:00

Клуб г. Инкерман (ул. Раенко,1)

ГБУК «Культурный комплекс «Корабел»

Театрализованное представление «Зов сцены»

Мероприятие посвящено Дню театра России, в котором примут участие коллектив «Топ-арт» и школьные театральные коллективы

17:00

ГБУК «Многофункциональный культурный центр «Бухта Казачья»

кафе 2 этажа (ул. Казачья, 47)

Игровая площадка «Играть могут все!»

Интерактивная локация для всей семьи с играми и викторинами

17:30, 18:30

ГБУК «Многофункциональный культурный центр «Бухта Казачья»

142 аудитория (ул. Казачья, 47)

Мастер-класс «Театр своими руками»

Для детей пройдет мастер-класс по изготовлению театрального реквизита по русским народным сказкам

18:00

Культурный центр «Корабел» ( ул. Рабочая, 2)

ГБУК «Культурный комплекс «Корабел»

Театрализованное представление «Сказка о потерянном времени»

Театрализованное представление, посвященное Международному дню театра, представляет образцовый театральный коллектив «Ника».

18:00

Клуб 1 отделения «Золотая Балка» (ул. Междурядная, 1)

ГБУК «Балаклавский Дворец культуры»

Театрализованный концерт «Волшебный мир кулис»

Театральные зарисовки. Литературно-музыкальные и военно-патриотические композиции из репертуара театральной студии ГБУК «БДК» «Время пить чай» и руководителя студии Виталия Таганова.

18:00

ГБУК «Многофункциональный культурный центр «Бухта Казачья»

фойе 2 этажа (ул. Казачья, 47)

Торжественное открытие персональной выставки

«Театр на холсте»

Торжественное открытие персональной выставки

«Театр на холсте» главного художника Севастопольского академического русского драматического театра

А.В. Луначарского Ирины Николаевны Сайковской

18:30, 19:30

ГБУК «Многофункциональный культурный центр «Бухта Казачья»

конференц-зал (ул. Казачья, 47)

Мастер-класс «Я актер»

«История нашего города в изданиях севастопольских авторов»

Мастер-класс для детей по актерскому мастерству по мотивам сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха»

18:30

ГБУК «Севастопольский театр юного зрителя» (ул. Правды, 13)

Спектакль-концерт «Театральная Весна» Музыкальный концерт-спектакль, посвященный театру и весне в Севастополе

18:00

ГБУК «Дворец культуры рыбаков» (ул. Корчагина, 1)

Творческий проект «Домашний театр» Интерактивный спектакль по мотивам сказки С. Михалкова «Три поросёнка»

19:00

ГБУК «Дворец культуры рыбаков» (ул. Корчагина, 1) Марафон чудес «Сказочными тропами»

Театральные миниатюры образцовой театральной студией «А-ФИШкА» и образцовой театр-студией пластической драмы «Мы босиком» по мотивам сказок А.С.Пушкина и современных авторов.

Мастер-класс по сценической речи

19:30

ГБУК «Дворец культуры рыбаков» (ул. Корчагина, 1)

Театральная мастерская «За зеркалом сцены». Выставка афиш и театральных костюмов. Организованы фотозоны с героями любимых сказок. Мастер-класс «Чудо по имени театр»

20:00

Кинотеатр «Москва» (пр. Генерала Острякова, 70)

Кинотеатр «Победа» (ул. Большая Морская, 13)

Кинотеатр «Моряк» (ул. Леваневского, 37)

Кинопоказ «Сказка о царе Салтане»

Показ фильма

Год производства: 2026 г.

Режиссер Сарик Андреасян

Возрастная категория: 6+

Длительность: 110 мин.

20:00

Кинотеатр «Моряк» (ул. Леваневского, 37)

Кинопоказ «Домовёнок Кузя»

Показ фильма

Год производства: 2024 г.

Режиссер Виктор Лакисов

Возрастная категория: 6+

Длительность: 90 мин.

20:00

ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств»

(ул. Ленина, 25)

Класс-концерт «Живая классика»

Класс-концерт состоит из публичного чтения (декламации) отрывков из художественных произведений. Цель — популяризация чтения, развитие культуры устной речи и навыков выразительного исполнения текста

20:00

ГБУК «Севастопольский театр юного зрителя» (ул. Правды, 13) Творческая встреча «Герои спектаклей-в гостях у зрителей»

Творческая встреча с артистами театра, возможность лично пообщаться с артистами, узнать закулисные истории и глубже погрузиться в мир театра

20:00

ГБУК «Многофункциональный культурный центр «Бухта Казачья» кафе 2 этажа (ул. Казачья, 47)

Открытый микрофон

Живое общение с артистами МКЦ «Бухта Казачья», разговор о интересных событиях и мероприятиях, о театральных ролях и творческой жизни

21:00

ГБУК «Многофункциональный культурный центр «Бухта Казачья» киноконцертный зал (ул. Казачья, 47)

Кинопоказ «Большой»

Показ фильма

Год производства: 2016 г.

Режиссер Валерий Тодоровский

Возрастная категория: 18+

Длительность: 2 ч. 12 мин.

21:00

ГБУК «Севастопольский театр юного зрителя» (пр. Гагарина, 16)

Экскурсия «Сказочное закулисье»

Экскурсия за кулисы Театра юного зрителя — обзор сцены, декораций, света и звука, встреча с актёрами и режиссёрами

21:00

ГАУК «Севастопольский академический театр танца имени Вадима Альбертовича Елизарова» (пр. Нахимова. 4)

Творческая встреча с артистами театра

Творческая встреча с артистами театра в формате открытого микрофона. Программа объединит живое общение, вопросы из зала и практическое взаимодействие с участниками коллектива

21:00

ГБУК «Дворец культуры рыбаков» (ул. Корчагина, 1)

Читка пьесы Сергея Носова «Берендей»

Камерная встреча с современной драматургией. Артисты и режиссёр экспериментального театра «Малая сцена» представят читку пьесы Сергея Носова «Берендей». Прозвучит живое слово в уютной обстановке.

21:00

ГБУК «Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского» большое зрительское (пр. Нахимова, 6)

Интерактивная экскурсия в музее театра

Экскурсия познакомит зрителей с уникальными музейными экспонатами, связанными с развитием театра, а также с выдающимися личностями, оставившими заметный след в его истории.

21:30

ГБУК «Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского» большое зрительское (пр. Нахимова, 6)

Театрализованная игра-путешествие по Севастополю

Интерактивная прогулка по знакомым местам города Севастополя. Зрители смогут увидеть Севастополь глазами театральных художников, узнать малоизвестные и удивительные факты о городе и его истории.

11:00

ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств» (ул. Ленина, 25)

Класс-концерт к Всемирному Дню театра «Восемь»

Класс-концерт состоит из театральных номеров, основанных на «сценическом движении», «пластической выразительности актера», актерских этюдах

18:30

ГБУК «Дворец культуры рыбаков» Поэтический театр «Башни из слоновой кости. День театра»

Тематическая программа, посвященная Всемирному дню театра, включает встречу с севастопольскими писателями, поэтами и деятелями культуры

24.03.2026 – 15.04.2026

11:30

ГБУК «Многофункциональный культурный центр «Бухта Казачья», фойе 2 этажа (ул. Казачья, 47)

Выставка «Театр на холсте»

Торжественное открытие выставки «Театр на холсте»

Персональная выставка главного художника Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского Ирины Николаевны Сайковской.

На выставке представлены живописные и графические работы автора, а также экспозиция эскизов, костюмов и макетов сценографии спектаклей главного художника театра имени А.В. Луначарского

12:00 Клуб с. Хмельницкое (ул. Сумской проезд, 3)

ГБУК «БЦКС» Фестиваль-конкурс театральных постановок «Театральная капель»

Участники конкурса: дети в возрасте от 5 до 14 лет (тема постановок не ограничена).

По итогам выступлений жюри определит лауреатов конкурса, пройдет торжественная церемония награждения.

30.03.2026 17:40

ГБОУДО «Севастопольская детская художественная школа» (ул. Ерошенко, 19)

Обзорная лекция «Синтез театра и изобразительных искусств»

Изложение материала в устной форме с мультимедийным сопровождением. Обратная связь с аудиторией в форме прямого диалога