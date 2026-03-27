Крымчанка, впавшая в кому в Таиланде, скончалась этой ночью

Происшествия
27-03-2026

Екатерина отдыхала с сестрой в Паттайе. Там у неё воспалился зуб, его удалили по страховке. А на утро девушке стало хуже, в клинике она впала в кому. Родственники открывали сбор, чтобы вернуть девушку домой.  Екатерину перевези в Россию в медикаментозном сне.

Она умерла, не приходя в сознание. Что именно стало причиной смерти будет известно после вскрытия, пишет Mash на волне.

Ольга Сурикова

 