Проезда по Крымскому мосту ожидает уже около 200 автомобилей. Туристы переносят выезды домой на выходные

Показателем окончания новогодних каникул стала пробка перед Крымским мостом. Со вчерашнего дня здесь скапливаются десятки машин.

По состоянию на 16:00 10 января, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 60 ТС, со стороны Керчи —120. Вчера эти цифры достигали 300-500.

По данным отелей, гостевых домов и туристических сообщество, около 12% отдыхающих в Сочи и до 26% туристов в Геленджике и Туапсе изменили дату выезда на 10-11 января. Основные причины — ухудшение погоды в своих регионах, сложная дорожная обстановка и желание продлить отдых.

Аналогичная ситуация фиксируется и в Крыму. Не менее 22% автотуристов приняли решение продлить проживание до 10-11 января на фоне снежного циклона в Москве и Подмосковье, состояния трассы М4 и опасений масштабных «пятничных» пробок перед досмотрами на Крымском мосту.

При этом дорожные службы предупреждают, что перенос выездов создает риск дорожного коллапса в выходные, когда нагрузка на мост и М4 и без того максимальна.

