К воскресенью в Севастополе и Крыму ожидается сильный шторм

С четверга в регионе начались затяжные дожди. Сильный шторм, прогнозируют синоптики, обрушится на Севастополь и на Крымское побережье в это воскресенье.

До «шторма века», по прогнозам, этот шторм не дотянет, однако эксперты сообщают, что западный и юго-западный ветер 15-20 м/c вызовет волны до 4-5 метров. А уже с вечера воскресенья начнется резкое похолодание.

Севприроднадзор и Спасательная служба Севастополя контролируют уровень воды в реках. На сегодня он не превышает опасных отметок, сообщил губернатор в своем ТГ-канале.

Жителей призвали при сильном ветре и шторме не находиться под деревьями и рекламными щитами, рядом с не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП. На береговой линии, рядом с морем, также может быть опасно.

В шторм не следует парковать машины под деревьями.

Телефон спасения — 112. Берегите себя и своих близких.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова