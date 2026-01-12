Погода в Севастополе в первый рабочий день 2026 года

12-01-2026

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер днем северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха днем -1…+1°,

ночью -3…-5°

На дорогах местами гололедица.

