Пришкольная безопасность

«Лежачих полицейских» перед школами, где это необходимо, будут укладывать в течение сентября

Всего в Севастополе искусственными дорожными неровностями оборудованы почти 200 пешеходных переходов.

Перед 45 пешеходными переходами установлены регулируемые светофоры, а перед 75 — светофоры Т.7, которые работают в режиме желтого мигания и обращают внимание водителей на нерегулируемые пешеходные переходы.

Дорожники продолжат работать над повышением уровня безопасности пешеходных переходов около школ и детских садов, устанавливая «лежачие полицейские» уже на периферии учреждений — за 200-300 метров до них.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города