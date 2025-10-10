Предстоящая зима будет холоднее, чем предыдущая

При этом температурный фон будет в среднем около и даже выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Предварительный прогноз таков, что нынешней зимой температурный фон в среднем будет около и даже выше нормы. В общем, нехолодная зима, но, в сравнении с прошлогодней зимой температурный фон прогнозируется заметно ниже, поэтому, да, она будет холоднее», — рассказал он.

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова

