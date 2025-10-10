ФСБ задержала севастопольца за госизмену

Задержан еще один житель Севастополя, работавший на ГУР Украины

Мужчина был завербован через Telegram.

Он по заданию куратора собирал и передавал сведения о местах дислокации в Крыму и Севастополе средств ПВО.

У жителя города-героя было два гражданства — России и Украины.

ФСБ задержала его, сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ольга Сурикова