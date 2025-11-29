ЛДПР требует провести проверки всех частных реабилитационных центров России после случая с подростками в Дедовске

ЛДПР выступила с инициативой проведения проверок всех частных реабилитационных центров в России. Такая мера стала необходимой после жуткого случая в подмосковном Дедовске, где в подпольном центре насильно удерживали и жестоко избивали подростков, один из которых впал в кому.

Сегодня в России действует около 3 тысяч частных рехабов, но значительная часть из них работает без лицензий и без контроля, ведь сферу реабилитации отнесли к Минтруду, а не Минздраву. Это порождает циничный бизнес, где основной интерес — финансовый, а не помощь пациентам.

«Ситуация в Дедовске — вопиющий случай, красная линия, которую общество не должно игнорировать. Речь не просто о конкретных нарушениях, а о системной проблеме контроля частных реабилитационных центров. Мы будем настаивать на жёстких мерах, чтобы такие «центры» не калечили судьбы детей, а помогали им восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Это вопрос безопасности и будущего наших подростков», — сказал вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

ЛДПР представила доклад и направит обращение в профильные ведомства с требованием провести ревизию всех таких клиник, чтобы обеспечить обязательный контроль и единые государственные стандарты. Реабилитация должна проходить в условиях безопасности и профессионализма, а не жестокости.

