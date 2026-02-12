Погода в Севастополе 12 февраля

Погода
12-02-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Днем без существенных осадков.

Ветер юго-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5°,

днем +11…+13°.

Фото Юрий Кондратьев

В лесах под Бахчисараем зацвели цикламены

