Антон Шкаплеров напомнил о вкладе Севастополя и Крыма в открытии и покорении космических горизонтов

Сегодня через «Севкор» он передаёт севастопольцам приветствие.

12 апреля отмечается День Космонавтики и юбилей полёта первого космонавта планеты Земля — Юрия Гагарина.

«65 лет назад его полет на орбиту Земли открыл человечеству новые космические горизонты. И не только в науке и технологиях. Изменился мир после полёта Гагарина, начиная от большой политики и потепления отношений между СССР и США до общечеловеческой миссии, мирного покорения космоса ради всех землян», — отметил в обращении к землякам Герой России, почётный гражданин Севастополя, летчик- космонавт Антон Шкаплеров.

Крым, Севастополь имеют к этому самое прямое отношение, подчеркнул космонавт.

«Начиная с того, что именно на своей даче под Балаклавой академик Вернадский написал свою самую главную теорию о биосфере, ноосфере *живой* Земли, испытания луноходов в посёлке Школьный, создание мощного Центра дальней космической связи под Евпаторией — до морских тренировок космонавтов Цпк имени Юрия Гагарина у главной бухты Севастополя и возле древнего Херсонеса Таврического.

С днем космонавтики, дорогие мои земляки! Космического вам здоровья, благополучия и мирного неба!»

Ваш Антон Шкаплеров

