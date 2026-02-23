Обществознание исключат из программы 8-х классов с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года предмет «обществознание» уберут из обязательной школьной программы для восьмиклассников, оставив его только для учащихся 9–11-х классов.

Причины изменений — переход к новой программе проходит поэтапно: в 2025/2026 учебном году обществознание сохранилось в 8–11 классах, а с 2026/2027 года его интегрируют в старшую школу для углубленного изучения. Эксперты отмечают, что курс в 8-м классе часто дублировал историю и был поверхностным из-за отсутствия у подростков жизненного опыта.

Освободившиеся часы направят на увеличение уроков истории: 3 часа в неделю для 8-классов (34 часа всеобщей истории, 68 — России). Это часть реформы гуманитарного блока, включая подготовку новых учебников.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города