Почему севастопольцы не ходят на Центральный рынок за мясной и молочной продукцией

Такой вопрос сегодня обсуждался в ходе сессии Заксобрания Севастополя, на которой среди прочих о работе своего ведомства в 2024 году отчитывалась и.о. директора департамента с/х и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

В своем отчете она привела следующие цифры о работе именно рынков: в прошедшем году ярморочная торговля велась на 139 площадках, в том числе межрегиональные ярмарки с привлечением Республики Крым, Южного Федерального округа, Херсонской и Запорожской областей. В городе функционировало 15 розничных рынков с предоставлением 5854 торговых мест.

Общий объем налоговых поступлений в 2024 году от деятельности рынков составил 126 миллионов рублей. Оборот розничной торговли превысил 114 миллиардов рублей.

В прошлом году количество объектов в сфере торговли в городе составляет около 4000 объектов.

Стремительное развитие получает электронная коммерция. В 2024 году работало порядка 200 пунктов выдачи маркетплейсов.

Дополнительно в 2024 году открылось около 30 магазинов сетевого ритейла.

Общая сумма налогов, поступивших в консолидированный бюджет от сферы торговли, составляет 5,8 млрд рублей.

Поступление в бюджет по плате за размещение стационарных торговых объектов в 2024 году составило 136,5 миллионов рублей. Поступление в бюджет города от адмиштрафов за нестационарную торговлю составило 2 миллиона 440 тысяч рублей. В 2024 году демонтировано 901 незаконный объект.

Так вот в попытке найти ответ на вопрос, почему стоят пустые павильоны на Центральном рынке и насколько виноваты установленные там цены, парламентарии еще раз озвучили, что в Севастополе сейчас точно нет нехватки рынков и почти в каждом микрорайоне проходит несколько сельскохозяйственных ярмарок.

