Инкерманский завод марочных вин станет ближе к туристам

В следующем году на предприятии появится винодельческо-экскурсионный центр. Сейчас идёт строительство развлекательной инфраструктуры — арт-объектов, фонтанов, пешеходных галерей с видовыми площадками. Также запланирована реконструкция дегустационного зала.

В модернизацию завода вложено порядка 5 миллиардов рублей. Трехстороннее соглашение между Правительством Севастополя, банком «Россия» и Инкерманским заводом марочных было подписано летом 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума.

Андрей Крымский

