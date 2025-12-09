Погода в Севастополе 9 декабря

Погода
09-12-2025

Сегодня в городе облачно.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный,

днем северный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°,

днем +9…+11°.

Фото: Елена Голос

