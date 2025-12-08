Что севастопольские дети хотят на Новый год?

4 декабря наступил День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Дети определились с самыми сокровенными пожеланиями. Мы решили опросить ребят в возрасте от 4-15 лет и узнать, какие подарки они ждут на праздник. Разнообразие желаний поражает: от искренней детской фантазии до осознанных подростковых трендов.

Маленькие мечтатели (4-6 лет). Мальчишки просят подарки по своим увлечениям — яркие машинки, огромные грузовики для эпичных гонок. Шестилетний юный рыболов хочет в подарок два налобных фонарика: один для ночных поклевок, второй — чтобы подарить папе и вместе отправиться на море! Шестилетний сорванец мечтает об арбалете, гитаре, костюме военного, спортивной доске, роботе и наборе археолога. Мальчик 6,5 лет заказал магнитный Инфинити, футбольный мяч, воздушного змея и костюм Человека-Паука — для полётов фантазии и спортивных подвигов!

Девочки создают сказку. Ребенок 4 лет просит оживить ее любимую игрушку-единорога. Малышка 6 лет хочет розовую шубу — наряд для настоящей новогодней принцессы.

Девочки 8 лет просят у Деда Мороза фломастеры для творчества, первую косметику, тренажёр «кузнечик», волшебную бутылку, меняющую вкус, и костюм Гермионы из «Гарри Поттера». Школьница 9 лет попросила румбокс — миниатюрный домик мечты.

Мальчик 9 лет мечтает о новогоднем подарке для геймеров и школьников — компьютерном кресле, светящейся клавиатуре и мышке.

У подростков 12- 15 лет мода в приоритете: стильные джинсы брендов, изысканные украшения — кольца и кулоны, подчёркивающие индивидуальность. Девочки хотят косметику: пенку для умывания, тушь, тени для первого самостоятельного макияжа. Гаджеты тоже в топе: планшеты, айфоны — часто ждут их «по наследству» от мам, когда те обновят технику. Школьник 12 лет просит колонку «Алиса» — хит для музыки и подкастов!

По статистике 52% семей планируют потратить 5-10 тыс. руб. на подарок одному ребёнку, средний семейный бюджет на подарки составит 21-30 тыс. руб.

