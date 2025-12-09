Конфеты с крепким алкоголем скупаются школьниками накануне Нового года

Алкогольные сладости продаются в свободно доступе, как магазинах, супермаркетах, так и на маркетплейсах. Стоимость их варьируется от двух — двух с половиной тысяч рублей за килограмм. На маркетплейсе за 600-800 рублей можно купить упаковку 200-400 гр. Подростки в соцсетях делятся, что содержимого в шоколадных емкостях хватает на половину рюмки.

Некоторые школьники делятся, что уже после пары конфет испытывают недомогание — у ребят начинаются симптомы тошноты и головокружения, вероятно, связанные с резким сильным алкогольным опьянением, пишет издание Baza, которое и обратило внимание на активные закупки детьми конфет с крепкими спиртными напитками.

Такой «алкоголь» им будет легко пронести на школьные новогодние мероприятия.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова