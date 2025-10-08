Названы регионы, где ФАС проверит цены на бензин

ФАС собирается проверить цены на бензин на заправках в Крыму

Ситуация с топливом в регионе все еще напряженная. Если у АЗС выявят нарушения, то владельцы получат предупреждения. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.

Кроме того, аналогичные проверки пройдут на автозаправочных станциях в Курской области и Краснодарском крае.

Ольга Сурикова