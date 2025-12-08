Погода в Севастополе 8 декабря

08-12-2025

Сегодня в городе облачно.

Днем небольшой дождь.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха днем +11…+13°,

ночью +6…+8°

Фото: Елена Голос

