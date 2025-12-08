Гараж с автомобилем внутри сгорел в Севастополе

Происшествия
08-12-2025

Вызов поступил из садоводческого товарищества «Степной фазан» в Балаклавском районе в 15-43.

Огнём был охвачен гараж, внутри которого находился автомобиль.

Возгорание на общей площади в 40 квадратных метров пожарные ликвидировали менее чем за час.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. 

Андрей Крымский

