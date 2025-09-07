Мощный пожар на Майдане в Киеве—поврежден комплекс зданий Кабмина

В мире
07-09-2025

После ночной атаки  по украинской столице полыхает здание правительства Украины (Кабмин) на Крещатике.

Мэр города Кличко заявил, что «в Печерском районе в результате вероятного сбивания БПЛА произошло возгорание в правительственном здании».

На фото — последствия ударов, в центре Киева поднимается столб дыма.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города  

Ольга Сурикова