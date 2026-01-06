Погода в Севастополе 6 января

Погода
06-01-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°,

днем +13…+15°.

Температура воды 10°.

Фото: Елена Голос

