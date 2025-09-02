«Оборона Севастополя» получает главный приз

Жюри Международного Русского кинофестиваля присудило гран-при проекту возрождения первого русского полнометражного художественного фильма “Оборона Севастополя».

В течение нескольких лет творческая группа проекта буквально по крупицам собирала уцелевшие фрагменты шедевра Александра Ханжонкова. Из 100 минут оригинала было найдено и восстановлено 40 минут.

Свой голос исторической ленте подарил народный артист России Виктор Сухоруков.

Презентация восстановленного фильма прошла в прошлом году в Ливадии – там, где он был показан в первый раз в 1911 году.

Проект реализуется региональным отделением Российского военно-исторического общества в г. Севастополе (председатель Совета — Дмитрий Серов) при участии музея обороны Севастополя и лично Сергея Шуневича.

Активное участие в проекте приняли севастопольские журналисты Андрей Мацкевич и Оксана Колесникова.

Андрей Крымский

Фото: Даниил Титоров

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города